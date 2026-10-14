SHEINBAUM RECURRE A VIDEO DE REDES SOCIALES PARA RESTAR IMPORTANCIA A PROTESTAS DEL IMSS EN LA CDMX

-Aseguró que fue tomado de las redes sociales, que tanto critica

Ciudad de México.- Ante las protestas de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo intentó minimizarlas durante su conferencia matutina de hoy, al mostrar un video de la marcha realizada ayer en la Ciudad de México, “para que cada quien haga su conteo”.

Aseguró que no se trata de un video del Gobierno, sino de uno tomado de las redes sociales y grabado por personas que contaban con drones para mostrar la dimensión de la marcha.