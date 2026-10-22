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CIRCULA EN REDES: INICIAN DESPIDOS EN MAQUILADORA KARIM’S DE CAMPECHE; ADVIERTEN QUE 700 TRABAJADORES PERDERÁN SU EMPLEO

San Francisco de Campeche.- La maquiladora Karim’s, ubicada en la colonia Fidel Velázquez, comenzó a despedir trabajadores tras dejar de producir uniformes médicos para Medline, situación que podría afectar a unas 700 familias campechanas, según denunció el medio Así Es Campeche.

De acuerdo con la publicación, los primeros 60 empleados fueron despedidos y se prevé que el resto sea liquidado antes del 30 de octubre. La empresa mantendría alrededor de 300 puestos vinculados con la producción para la marca Puma.

El medio también cuestionó la falta de información de la empresa y el silencio del Gobierno del Estado ante los despidos, que agravarían la situación laboral en Campeche.

Fuente: Así Es Campeche.

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