MADRE DENUNCIA QUE SU HIJA DE 11 AÑOS LLEVA SEIS DÍAS HOSPITALIZADA EN EL IMSS SIN SER OPERADA POR FALTA DE MATERIAL

Ciudad del Carmen.- Maytee López Hernández denunció, a través de redes sociales, que su hija de 11 años permanece hospitalizada desde el viernes 16 de octubre en el Hospital Materno Infantil del IMSS, en Ciudad del Carmen, sin recibir la cirugía que necesita por una fractura de radio y cúbito en el brazo derecho.

Explicó que la menor fue trasladada del Hospital General de Zona número 4 al Materno Infantil, donde un traumatólogo intentó corregir la fractura sin éxito. Aunque determinó que requería una operación, esta se ha retrasado por falta de material quirúrgico y de otro especialista disponible, pues el médico se ausentó para asistir a una capacitación. La madre aseguró que los insumos fueron solicitados hasta el lunes y que su hija continúa con una férula desplazada que le provoca dolor.

Ante la falta de una fecha para la cirugía, López Hernández pidió la intervención de las autoridades de salud e hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para garantizar la atención médica de su hija.