FISCALÍA Y MARINA CATEAN VIVIENDA EN BELISARIO DOMÍNGUEZ

Ciudad del Carmen.- Elementos de la Fiscalía y de la Secretaría de Marina realizaron un cateo la tarde de este jueves en una vivienda ubicada sobre la calle Becal, cerca de la avenida Belisario Domínguez, en Ciudad del Carmen.

La diligencia comenzó alrededor de las 14:00 horas, cuando los agentes establecieron un perímetro de seguridad y restringieron temporalmente el paso de vehículos y peatones.

Tras aproximadamente una hora de intervención, las autoridades se retiraron sin informar sobre los resultados del operativo, por lo que se desconoce si hubo detenciones o aseguramientos.