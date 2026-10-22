PRESUME LAYDA OBRA DEL ACUAFÉRICO, PERO CALLES INCONCLUSAS ENTORPECEN EL TRÁNSITO Y NADIE LAS REHABILITA

—Además, el plazo de conclusión pasó de abril a julio de 2027.

San Francisco de Campeche.- Mientras la gobernadora Layda Sansores presume el proyecto federal “Agua para Campeche”, las calles intervenidas siguen inconclusas, complican el tránsito y generan molestias a los ciudadanos. Durante un recorrido se constató que no hay maquinaria trabajando en las obras de rehabilitación.

Además, hubo otro cambio, pues inicialmente se anunció que los trabajos concluirían en abril de 2027, pero un reporte del 30 de septiembre señaló julio de 2027 como nueva fecha de conclusión, con un avance del 41 por ciento en ese momento.

Aunque los trabajos corresponden al Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se cuestionan la gestión de Layda Sansores y la falta de claridad sobre cuándo serán reparadas las vialidades y qué medidas se tomarán para agilizar el tránsito.

Los ciudadanos siguen esperando calles transitables y una fecha definitiva para recuperar la normalidad.