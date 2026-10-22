EXIGEN REGRESO DEL TRIBUNAL AGRARIO; PRODUCTORES SIGUEN PAGANDO LAS CONSECUENCIAS

San Francisco de Campeche.- El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI), Miguel Ángel Pool Alpuche, consideró que la llegada de un módulo itinerante del Tribunal Unitario Agrario (TUA) a Campeche evidencia la necesidad de que este órgano jurisdiccional vuelva a tener presencia permanente en la entidad, luego de que su retiro ha complicado la atención de numerosos asuntos pendientes de campesinos y campesinas.

El diputado sostuvo que la decisión de retirar el Tribunal Unitario Agrario de Campeche fue un error, pues obligó a los productores del campo a trasladarse a Mérida, Yucatán, o a Chetumal, Quintana Roo, para realizar trámites y dar seguimiento a sus procedimientos, lo que representa dificultades adicionales para quienes viven en comunidades alejadas.

Pool Alpuche recordó que anteriormente se había planteado la posibilidad de que el Tribunal regresara a la entidad e incluso se presentó de manera conjunta, desde el Congreso del Estado, un punto de acuerdo para solicitar el análisis de esta alternativa, pero hasta el momento no hay una respuesta concreta sobre su eventual reinstalación.

Pidió a la gobernadora ser egoísta, en el buen sentido de la palabra, y solicitar a la presidenta Claudia Sheinbaum que se atienda el tema agrario. Asimismo, pidió que informe a los integrantes del sector sobre las gestiones realizadas, sobre todo ante la próxima conclusión de la administración estatal, para determinar si hubo o no voluntad de atención, aunque todo parece indicar que el asunto no se está atendiendo.