DECOMISAN CINCO VEHÍCULOS, ALGUNOS DE ALTA GAMA, EN RESIDENCIAL TERRANOVA; DUEÑO ESTÁ LIBRE

—Dos vehículos habrían recibido permisos de la SPSC y un tercero estaría en trámite.

San Francisco de Campeche.- Cinco vehículos, entre ellos unidades de alta gama, fueron asegurados durante un cateo realizado la tarde del miércoles 21 de octubre en un predio del fraccionamiento Residencial Terranova, como parte de investigaciones ministeriales por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. El propietario, identificado como J.C., se encuentra en libertad.

Fuentes allegadas al dueño señalaron que dos de los automóviles son extranjeros, de alta gama y cuentan presuntamente con permisos otorgados por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), mientras que un tercero se encontraba en trámite. Sobre los otros dos vehículos no se proporcionó información acerca de su documentación.

Las cinco unidades quedaron a disposición de la autoridad ministerial para continuar las investigaciones, que tuvieron como antecedente un señalamiento de la Policía Estatal sobre vehículos con reporte de robo, detectados el jueves 15 de octubre.

Hasta el momento, el aseguramiento de los automóviles no ha derivado en la detención del propietario.