¿POR QUÉ ANTONIO JIMÉNEZ RECORRE EL DISTRITO 2 SI ES PRECANDIDATO DE MORENA POR EL 1? AL PARECER, TIENE UN PLAN B

San Francisco de Campeche.- El pastor del Congreso del Estado de Campeche, el diputado plurinominal morenista José Antonio Jiménez Gutiérrez, inició recorridos por comunidades de Calakmul, pertenecientes al Distrito 2, tras registrarse como precandidato de Morena por el Distrito 1.

Sus visitas generan dudas sobre si responden a labores legislativas o a una estrategia de posicionamiento político. Ante la falta de explicaciones, se cuestiona qué objetivos persigue Jiménez Gutiérrez con estos recorridos y qué acciones concretas realizará para atender las necesidades de las comunidades.

Estas actividades públicas del legislador quedan bajo mayor escrutinio, pues se desarrollan fuera del distrito por el que pretende competir.