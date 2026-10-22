¿Y LA AUSTERIDAD? CAPTAN A HIJO MENOR DE AMLO EN ZONA VIP DE EXCLUSIVO ANTRO EN POLANCO

La presencia de Jesús Ernesto, hijo menor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en la zona VIP de un exclusivo centro nocturno de Polanco, en la Ciudad de México, generó cuestionamientos sobre el discurso de austeridad promovido durante el sexenio de su padre.

De acuerdo con un video presentado por el periodista Manuel López San Martín en TV Azteca, el joven fue captado en un establecimiento donde los espacios exclusivos pueden alcanzar costos de hasta 80 mil pesos, mientras que algunas bebidas pueden llegar a los 24 mil pesos, según el reportaje.

Durante la presentación del material, el comunicador cuestionó los contrastes entre el estilo de vida mostrado en las imágenes y el discurso de austeridad del expresidente, al recordar la frase: “Es mejor heredar a los hijos pobreza, pero no deshonra”.

Asimismo, retomó declaraciones de Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, hermano de Jesús Ernesto, quien anteriormente aseguró: “En Tabasco, de niños nos tocó sufrir. Mi papá fundó la oposición. No somos estos juniors abusivos del poder”.

El reportaje contrastó las imágenes difundidas del hijo menor del expresidente en un exclusivo establecimiento de Polanco con las declaraciones públicas de la familia López Obrador sobre la austeridad.

Fuente: TV Azteca / Manuel López San Martín.