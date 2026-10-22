NO LE HA CUMPLIDO LAYDA A LOS CAMPESINOS: JOSÉ CASTILLO; EL TRIBUNAL AGRARIO SIGUE FUERA DE CAMPECHE

—“Víctor Sarmiento Maldonado no trabaja por los productores, sólo sale en fotografías”.

San Francisco de Campeche.- El grupo Resurgimiento “Pedro Sáinz de Baranda” denunció que el Gobierno de Layda Sansores no ha cumplido el ofrecimiento realizado a los campesinos de que el Tribunal Unitario Agrario (TUA) retornaría a Campeche, por lo cual los hombres del campo, quienes podrían retomar las protestas en 2027 ante esta falta de respaldo, continúan trasladándose a entidades como Yucatán y Quintana Roo para ventilar asuntos agrarios.

El presidente de la agrupación, José Adán Castillo Dzib, recordó que Liz Hernández Romero ofreció gestionar el retorno del TUA y pagar las oficinas y otros gastos, pero no ha habido una respuesta favorable.

Asimismo, criticó que el actual secretario de Gobierno, Víctor Sarmiento Maldonado, “no trabaje y sólo salga en las fotografías. No hace nada por los campesinos”.

Por su parte, José Rubén Cab Chablé señaló que, a casi año y medio de gestiones, las autoridades estatales no han cumplido el compromiso de gestionar el retorno del órgano jurisdiccional. “Si una gobernadora no lucha por sus representados, nosotros tenemos que hacerlo”, sentenció.

Explicó que la petición fue presentada inicialmente ante la exsecretaria de Gobierno, Liz Hernández, y que, pese al cambio de titularidad en esa dependencia, ahora encabezada por Víctor Sarmiento, no se han concretado las gestiones comprometidas en un documento firmado por las autoridades.

Cab Chablé cuestionó que, mientras los campesinos y productores enfrentan dificultades para dar seguimiento a sus procedimientos legales, las jornadas itinerantes de la Procuraduría Agraria representan únicamente un alivio temporal, pues los asuntos deben ser recopilados y enviados al tribunal con sede en Mérida, Yucatán.

Indicó que existen juicios agrarios en Campeche que llevan alrededor de 15 años sin resolverse, lo que refleja las dificultades que enfrentan los ciudadanos para acceder a una justicia pronta y cercana.

Asimismo, cuestionó que Layda Sansores no haya informado oportunamente a la población, en su Martes del Jaguar, sobre el traslado del Tribunal ni haya consultado qué hacer al respecto. También criticó que no se haya abierto un espacio de diálogo para que los ciudadanos conozcan las razones de la decisión y puedan plantear alternativas.