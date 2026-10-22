¿Y LA AUSTERIDAD? SENADORES PIDEN SALÓN VIP EN AEROPUERTO, PERO LES NIEGAN EL ACCESO

Al parecer, viajar como cualquier ciudadano no era suficiente. Una solicitud para que senadores de la República pudieran utilizar el Salón de Protocolo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) terminó en rechazo, lo que generó cuestionamientos sobre los privilegios y el discurso de austeridad.

Mediante un oficio fechado el 5 de octubre, firmado por Daniel Sibaja, secretario técnico de la Mesa Directiva del Senado, se solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores facilitar el acceso a ese espacio para los legisladores que viajan a la capital con motivo de las sesiones.

La senadora priista Claudia Anaya difundió el documento y cuestionó la petición, al señalar que ella no la promovió, aunque forma parte de la Mesa Directiva. La controversia alcanzó a legisladores de Morena y otras bancadas.

Sin embargo, la solicitud fue rechazada por las autoridades correspondientes por motivos de seguridad, por lo que los senadores no podrán utilizar ese espacio reservado para personal diplomático y autoridades autorizadas.

Así, quienes buscaban condiciones especiales para sus traslados tendrán que continuar utilizando las áreas habituales del aeropuerto, como el resto de los pasajeros.