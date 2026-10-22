MORENA DEBIÓ GARANTIZAR PRIMERO EL ACCESO AL INTERNET Y A LAS TERMINALES BANCARIAS ANTES DE IMPONER PAGOS CON TARJETA, AFIRMAN

—“ESTA MEDIDA AFECTARÁ A PEQUEÑOS COMERCIANTES”

La senadora priísta Karla Toledo Zamora criticó a Morena por aprobar la iniciativa relacionada con los pagos en efectivo y con tarjeta, ya que, advirtió, las nuevas disposiciones afectarían a pequeños comerciantes que carecen de recursos e infraestructura tecnológica para adaptarse a los pagos digitales.

La legisladora cuestionó que el partido guinda impulse este tipo de medidas sin garantizar primero el acceso a Internet y los servicios bancarios en las comunidades, por lo cual las tiendas de la esquina, las tortillerías y los puestos de frutas enfrentarán dificultades para mantener sus ventas si deben recurrir a terminales bancarias, cuyo costo representa una carga para quienes operan con recursos limitados.

Toledo Zamora sostuvo que aunque el PRI respalda la tecnología y la innovación, Morena debió priorizar las condiciones que permitan a los pequeños negocios incorporarse a la digitalización sin quedar en desventaja.

Ante esta determinación, planteó que antes de impulsar medidas que condicionen el uso del efectivo se amplíe la conectividad, se acerquen los bancos a las localidades y se generen apoyos para los emprendedores.