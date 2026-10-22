MINISTERIALES Y MARINOS CATEARON OTRA CASA EN VILLAS DE SANTA ANA; DOS OPERATIVOS EN MENOS DE DOS HORAS

—Hasta el momento, tampoco hay información oficial.

Ciudad del Carmen.- A poco más de una hora del operativo en la Belisario Domínguez, elementos de la Secretaría de Marina y agentes ministeriales cerraron varias calles del fraccionamiento Villas de Santa Ana para catear otra vivienda particular.

La intervención inició alrededor de las 3 de la tarde, duró más de una hora y se realizó en un inmueble ubicado sobre la calle Santa Teresa, cerca de la avenida Periférica, donde los uniformados establecieron un perímetro de seguridad para realizar las diligencias en el interior de la vivienda.

El despliegue llamó la atención de los habitantes del sector debido al número de unidades oficiales y a las restricciones de acceso.

El operativo concluyó sin que se proporcionara información oficial sobre sus resultados, por lo que se desconoce qué buscaban las autoridades, si hubo aseguramientos o si esta intervención y la realizada en la Belisario Domínguez forman parte de una misma investigación.