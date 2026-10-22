SCJN LE QUITA PENSIÓN A MILES DE MEXICANOS: RENÉ “LA VOZ” NARVÁEZ

En sus redes sociales, el locutor de radio y televisión René Narváez Lozada, conocido como “La Voz de México”, criticó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por resolver que la jubilación sindical del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya incluye la pensión de vejez, es decir, que no se pueden cobrar ambas prestaciones al mismo tiempo, con lo cual “le quita el pan de la boca a los trabajadores de esa institución”.

En su publicación, titulada “Le quitan la pensión a miles de mexicanos”, precisa que la Corte avaló esa determinación mediante el amparo 5192/224.

Expone que la resolución afecta a trabajadores jubilados del IMSS bajo el contrato colectivo del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), no al público en general.

Además, Narváez Lozada señala, en un apartado titulado “El Conflicto”, lo siguiente: “Cotizaron como trabajadores y como asegurados, pero la Corte dice que es duplicidad”.