“EL MEJOR DENUNCIANTE ES UN DERECHOHABIENTE”; CRITICAR AL GOBIERNO POR FALLAS EN EL SISTEMA DE SALUD ES PARA EXIGIRLE RESULTADOS: NOVELO

Ciudad del Carmen.- El empresario Gustavo Novelo Torres consideró que señalar las deficiencias del Gobierno, particularmente en los servicios de salud, no debe interpretarse como una postura en contra de las autoridades, sino como una crítica constructiva para exigir mejores resultados, pues nadie mejor que un derechohabiente para denunciar las fallas.

Es necesario, agregó, reconocer cuando las cosas no se están haciendo correctamente, en lugar de defender lo indefendible, pues el objetivo debe ser corregir las fallas y atender las necesidades de la sociedad.

Novelo Torres remarcó que la salud es un derecho de todos los ciudadanos y que las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar servicios médicos dignos, oportunos y de calidad, por encima de cualquier interés político.

Resulta incongruente intentar justificar situaciones que afectan directamente a la ciudadanía, sobre todo cuando se trata de garantizar la atención médica y los servicios que por derecho corresponden a la población, afirmó. Además, pronosticó que el sistema universal para consultar y recibir atención en cualquier clínica, sea del IMSS, ISSSTE o Pemex, no funcionará porque cada institución tiene sus propios protocolos.