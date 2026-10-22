¡FRENA MONREAL A SHEINBAUM POR LA MODALIDAD 40 DEL IMSS!; “CUALQUIER MODIFICACIÓN CONSTITUCIONAL TIENE QUE PASAR POR EL CONGRESO”

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, advirtió que cualquier modificación constitucional o legal relacionada con la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debe pasar por el Congreso, con lo cual dejó en claro que no puede resolverse únicamente mediante un decreto presidencial de Claudia Sheinbaum.

Cabe recordar que esta modalidad permite a los trabajadores que dejaron de cotizar seguir realizando aportaciones voluntarias para incrementar sus semanas cotizadas y, dependiendo del régimen pensionario, mejorar el monto de su futura pensión.

Video: Vicente Gálvez.