CIRCULA EN REDES: MARCELA SIGUE VIOLENTANDO LOS DERECHOS Y DIFAMANDO A LOS AGENTES QUE PROTESTAMOS EN SU CONTRA: JOSÉ GRAJALES

—“NOS ATACA A TRAVÉS DE UNA PÁGINA DIGITAL COBARDE Y VENDIDA”.

San Francisco de Campeche.- Mediante un video transmitido en sus redes sociales, José Grajales, dirigente del movimiento, expolicía tercero y excomandante con más de 18 años de servicio, denunció que, a través de la página digital apócrifa denominada Estudio Marte, presuntamente creada con inteligencia artificial, la jefa de la Policía Estatal, la guanajuatense Marcela Muñoz, sigue atacando y violentando los derechos de quienes alzaron la voz para protestar pacíficamente en su contra.

Y aseveró: “Exigimos respeto hacia los policías que emprendimos la lucha por nuestros derechos, y la respuesta del Gobierno represor no se hizo esperar, pues Marcela Muñoz nos ataca por medio de quienes manejan sus bots y páginas apócrifas y estafadoras, y creó con inteligencia artificial la información desde la página donde nos difaman”.

En el ámbito digital, acusó, “siguen violentando los derechos de nuestras compañeras, compañeros y un servidor, pero sabemos quién eres y qué haces… Eres un cobarde y vendido a los foráneos y chilangos, por lo cual has traicionado a tu sangre, a tu tierra y a tu pueblo”.

Esa página, en alusión a Estudio Marte, seguirá mintiéndoles a los campechanos, mientras que la nuestra seguirá informando y sumando a las y los campechanos valientes, porque Campeche merece ser gobernado con justicia y no por traidores vendidos, ni foráneos ni chilangos que solo saquearon a nuestro pobre pueblo, sentenció José Grajales.

Al anunciar que “seguiremos informando”, escribió: “¡Fuera Marcela! ¡Fuera foráneos!”.