PRESUNTOS SICARIOS DISPARAN CONTRA UN HOMBRE EN LA AVENIDA LÓPEZ PORTILLO; ESTÁ EN EL HOSPITAL

Un varón de aproximadamente 35 años de edad fue trasladado de emergencia al hospital, tras ser interceptado y baleado sobre la avenida José López Portillo.

Los hechos fueron reportados por vecinos tras escuchar las detonaciones, cerca del Hospital General. Policías estatales llegaron hasta el entronque con la carretera antigua a Chiná, donde observaron a la víctima tirada a un costado de la banqueta.



Paramédicos de la corporación le brindaron primeros auxilios, luego personal a cargo de una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) lo trasladó al nosocomio.



Agentes policiacos acordonaron ambos carriles de la avenida López Portillo y desviaron el tráfico sobre la carretera antigua hacia Chiná, en espera de apoyo de agentes estatales de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), para las pesquisas correspondientes.

Cabe destacar que también se generó intensa movilización policiaca sobre la prolongación de la calle Pedro Moreno de la colonia San Rafael, donde habrían recuperado una motocicleta con rastros de sangr3, aunque hasta el momento no hay información oficial.