SEMÁFOROS INTELIGENTES COSTARON 57.7 MDP Y NO LOS 59.3 QUE INFORMÓ EL SECRETARIO DE FINANZAS

Bernhard Rehn, encargado de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, aclaró que la inversión en semáforos inteligentes es de 57.7 millones de pesos y no los 59.3 millones que ayer informó el secretario de Finanzas, Jezrael Larracilla Pérez.Dijo que hubo reducción por el cambio de un semáforo a otra posición donde la inversión fue menor, pero surge una duda: ¿dónde quedaron los millones de pesos de diferencia?