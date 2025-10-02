GOBIERNO DE CAMPECHE ENTREGÓ CASI MEDIO MILLÓN A LORD MOLÉCULA, REVELAN

Por el servicio publicitario denominado “Posicionamiento Estratégico de los Puertos de Campeche a Nivel Nacional e Internacional”, el Gobierno de Campeche entregó casi medio millón de pesos a Carlos Pozos Soto, mejor conocido como Lord Molécula, cuyo contrato APICAM/SER/ADJ-D/DICOMER/076/2023 fue revelado por el periodista Jorge García Orozco.

Identificado como promotor de la 4T y del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Pozos Soto recibió también (a través de la empresa que encabeza: Ferráez Comunicación) apenas en julio de 2025 un contrato de publicidad de 2 millones de pesos de Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el contrato fechado en diciembre de 2023, por medio de la Administración Portuaria Integral de Campeche (APICam), el Gobierno de Campeche le entregó a Lord Molécula 474 mil 763 pesos por el servicio de “Posicionamiento Estratégico de los Puertos de Campeche a Nivel Nacional e Internacional”, sin embargo, este sujeto y los medios que se le conocen, son prácticamente insignificantes.

García Orozco publicó la factura extendida por Carlos Pozos Soto el 8 de diciembre de 2023, cuyo CFDI (comprobante fiscal digital por internet) está vigente y ya no es cancelable, por lo tanto, la factura fue pagada y el monto cobrado en su totalidad.

Vía: Visión Política Noticias.