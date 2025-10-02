jueves, octubre 2, 2025
SHEINBAUM SE RETRACTA: AYER AFIRMÓ LAVADO DE DINERO EN PROPIEDADES EXPROPIADAS LIGADAS A ALITO, HOY DICE “PARECE QUE”

En su “conferencia del pueblo” de este jueves dos de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum reculó en lo dicho un día antes sobre las propiedades de Alejandro Moreno Cárdenas. Ayer había señalado sin titubeos: “Lo que entiendo es que son propiedades adquiridas con lavado de dinero, con la corrupción”.

Hoy, cuestionada por una reportera sobre la denuncia que “Alito” anunció en su contra por calumnias y difamación, Sheinbaum se deslindó y aseguró que sus declaraciones fueron malinterpretadas. “Yo sólo dije. Primero dije: ¡Parece qué!. Si ustedes ven mi declaración ayer en esta conferencia… parece qué… adquirió estas propiedades con recursos ilícitos”, afirmó.

