PEMEX ADEUDA MÁS DE UN BILLÓN DE PESOS A EMPRESARIOS Y NO RECONOCE LOS TRABAJOS YA ENTREGADOS: GONZALO HERNÁNDEZ

“No hay manera en el momento de que no te están abriendo para que reconozcas la deuda”, advirtió Gonzalo Hernández Pérez, presidente del Clúster de Energía de Campeche, al denunciar la grave situación que enfrentan empresarios del sector energético, quienes han concluido trabajos para Pemex, pero no reciben el pago correspondiente. Explicó que sin ese reconocimiento, las compañías no pueden facturar ni acceder a financiamiento, lo que las mantiene paralizadas financieramente, pese a que siguen cumpliendo con sus contratos.

Hernández detalló que la deuda con proveedores ya supera el billón de pesos y sigue creciendo debido a que las empresas continúan trabajando bajo contratos multianuales con labores como perforación, registros y cementación. Denunció también la falta de nuevas licitaciones para más de 200 plataformas que requieren mantenimiento urgente, lo que pone en riesgo no solo al sector empresarial, sino a toda la infraestructura petrolera del país.

El líder empresarial alertó que la producción nacional ha caído a entre un millón 190 mil y un millón 200 mil barriles diarios, lejos del objetivo de 2 millones 400 mil. Llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a las autoridades de Pemex a actuar de inmediato, implementar estrategias efectivas para reconocer los adeudos y rescatar a la empresa antes de que la crisis se profundice.