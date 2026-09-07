¡BALAZOS DURANTE CONVIVIO! UN HOMBRE SUFRE HERIDA EN EL CUELLO

Candelaria.- Lo que comenzó como una tarde de convivencia y bebidas alcohólicas estuvo a punto de terminar en tragedia en el ejido San José de la Montaña, pues una discusión entre dos hombres escaló hasta los disparos dejando herido a uno en el cuello.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:00 horas de ayer domingo, cuando un grupo de personas departía.

En determinado momento, Mateo T. L., de 36 años de edad, se enfrascó en una discusión con uno de sus compañeros de parranda.

Tras intercambiar insultos, el altercado subió de tono y, de acuerdo con los primeros reportes, el presunto agresor habría sacado un arma de fuego tipo revólver y disparó contra Mateo, quien sufrió herida en el cuello, con orificio de entrada y salida.

Personas que se encontraban en el lugar solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia. Paramédicos auxiliaron al lesionado y lo trasladaron al Hospital de Escárcega, donde fue reportado como estable.