CAMPECHE RESIENTE EL PASO DE LA ONDA TROPICAL 38 CON INUNDACIONES, CAÍDA DE ÁRBOLES Y AFECTACIONES

INUNDADA LA CALLE PERÚ DE FLOR DE LIMÓN, Y CORRIENTE ARRASTRA MOTO EN LA CALLE 6 DEL CARMELO

Siguen las afectaciones del aguacero y el escurrimiento natural de agua en la capital del Estado, ya que inundaron la calle Perú del fraccionamiento Flor de Limón, donde un automóvil permanece atravesado.

En tanto, vecinos de la calle 6 de la colonia Carmelo, rescataron una moto que fue arrastrada por la corriente y la estacionaron en una banqueta. Es de color rojo y con placas 32GXU4.

COLAPSA ÁRBOL GRANDE EN EL PARQUE DE SAN MARTÍN

San Francisco de Campeche.- El reblandecimiento del suelo causado por el exceso de humedad y los fuertes vientos, causaron la caída de un árbol grande en el parque IV Centenario, mejor conocido como San Martín, sin que haya reporte de personas heridas.

BAJO LA LLUVIA Y ENTRE RÁFAGAS DE VIENTO, PUESTEROS SE INSTALAN PARA LAS FERIAS DE SAN ROMÁN Y SAN FRANCISCO

La lluvia intensa y las fuertes ráfagas asociadas a la onda tropical 38 complicaron la instalación de los puesteros que ocuparán sus espacios sobre la vía pública para las ferias de San Román y San Francisco.

Los comerciantes tuvieron que resguardarse con lo que tenían a su alcance mientras continuaban con la colocación de sus estructuras, en medio de las condiciones climáticas registradas este día.

Imagen: Leonardo Balam