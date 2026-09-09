miércoles, septiembre 9, 2026
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POR SUS OBRAS FARAÓNICAS AMLO DEJÓ SIN MANTENIMIENTO A LA RED ELÉCTRICA Y HOY ABUNDAN LOS APAGONES, ACUSAN

Ciudad del Carmen.- Realmente los empleados de Comisión Federal de Electricidad (CFE) no son los causantes de lo que hoy vivimos con los apagones y deficiencias en el servicio, lo que ha originado protestas, sino trae un origen y se llama Andrés Manuel López Obrador, afirmó el expresidente de la Federación Agronómica del Estado de Campeche, Juan Manuel Magaña Benítez.

La verdad, expresó, la acción (protesta) que tomaron los habitantes de la Junta Municipal de División del Norte fue muy entendible, pues llevaban 4 días sin luz y tuvieron que llegar a esos extremos para ser atendidos, pero situación similar se padece en Escárcega, pues a diario hay “cortes” o apagones en diferentes colonias, en la zona de Centenario, Libertad, Instituto Social y Zináparo.

Esa parte a diario se queda sin energía eléctrica, pero tenemos que entender que el problema no es la CFE en sí, sino tiene como origen el 2018, cuando AMLO llegó a la Presidencia de la República, pues pensando en sus 3 obras faraónicas: el Tren Maya, Dos Bocas y el AIFA, borró instituciones y fideicomisos y quitó presupuesto a muchas dependencias, entre ellas la CFE para labores de mantenimiento como, por ejemplo, desmorrar (podar o cortar) árboles y evitar obstrucción de líneas a la orillas de carretera y conservación y cambio de transformadores.

“Todo ese recurso lo retiró Andrés Manuel”, aseveró Magaña Benítez.

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