MORENA PRESUME UNA ECONOMÍA FUERTE, PERO EN CAMPECHE NO ES ASÍ Y PEMEX QUEBRÓ EMPRESAS CON SU ADEUDO: KARLA TOLEDO

Desde la Cámara Alta, la senadora priísta Karla Toledo Zamora lamentó que la economía mexicana siga debilitada, y cuestionó el por qué con todas las ventajas que tiene México no está en crecimiento, y tantas familias sienten que trabajan más y les alcanza menos, y respondió: “No hay confianza, que se construye con seguridad, certeza jurídica, instituciones sólidas y reglas que no cambien cada vez que al Gobierno se le ocurre concentrar más poder”.

Mientras Morena insiste en presentar un país y un Estado con una economía fuerte y en crecimiento, pero los datos oficiales y la realidad que enfrentan diariamente miles de campechanos cuentan una historia muy diferente, afirmó, y acusó a los gobiernos de Morena de no construir una estrategia económica capaz de generar inversión, empleos formales y mejores ingresos para las familias.

Sabemos lo que significa que una empresa quiera crecer y se encuentre con un Gobierno que es incapaz de pagarles, como es el caso de las empresas de Carmen, porque las quebró Pemex con su adeudo, y cuando Pemex no paga, no sólo deja esperando al empresario, sino paraliza una cadena completa: proveedores, transportistas, talleres, restaurantes, hoteles y trabajadores, lamentó.

“Morena es muy bueno para presumir cifras, pero muy malo para explicar por qué esas cifras no se reflejan en los bolsillos de los campechanos”, aseveró Toledo Zamora.

También señaló del Plan México y de miles de proyectos potenciales, que espera que se concrete, ya que nuestro país necesita de inversión y necesita empleo, ya que un anuncio no abre una fábrica, ni un empleo prometido paga la renta y la canasta básica para una familia.

Enfatizó que el gobierno puede seguir diciendo en el Informe que todo marcha bien y convertirlo en un ejercicio de autopromoción, pero la gente no vive de eso, y advirtió que desde el PRI continuará señalando los errores y omisiones de los gobiernos de Morena, y también presentando propuestas para impulsar una nueva política económica para Campeche.