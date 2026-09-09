¿CAFÉ VERACRUZANO EN MARTE?; ANUNCIA DIPUTADA DE MORENA PROYECTO PARA DARLE A MÉXICO SOBERANÍA ESPACIAL

En conferencia de prensa, la diputada por Morena, Victoria Gutiérrez Pérez, dio a conocer el Proyecto Ares, desarrollado por científicos de Xalapa, Veracruz, con el cual se busca avanzar en proyectos de ciencia espacial y terraformación de Marte, para convertir al planeta rojo en un oasis y llevar la agricultura, entre especial el grano de café.

“Es un proyecto que nos dará soberanía espacial a México, y estos científicos ya tiene una nave que conoció por dentro nuestra Presidenta de la República en una exposición”, afirmó.

“El aroma del café veracruzano o el café veracruzano va a llegar hasta Marte”, comentó la legisladora veracruzana, y aseguró que el taller donde los científicos tienen naves y misiles está en Emiliano Zapata, además de adelantar que habría una primera expedición el próximo año, y del proyecto tienen conocimiento Estados Unidos, China, Rusia y medio mundo.

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