CAEN ÁRBOLES, VUELAN LÁMINAS DE CASAS Y DAÑOS EN LÍNEAS TELEFÓNICAS Y DE INTERNET POR TORMENTA EN CALAKMUL; SIN REPORTE DE PERSONAS HERIDAS

Xpujil.- La tormenta acompañada de fuertes ráfagas de viento que cayó hoy alrededor de las 2 de la tarde en Xpujil, cabecera del Municipio de Calakmul, tiró árboles en la zona centro, arrancó láminas de viviendas y dañó líneas de telefonía e internet en la colonia 10 de mayo.

Además, se reportó la caída de árboles y daños en líneas eléctricas en la localidad 11 de mayo, ante lo cual brigadas de Protección Civil y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) intervinieron para atender las afectaciones.

No hay reportes de personas lesionadas.

Fuente: Ecos Calakmul.