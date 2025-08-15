CIERRAN BODEGA DEL BIENESTAR EN DZIBALCHÉN QUE DISTRIBUÍA FERTILIZANTE A MÁS DE 10 MIL PRODUCTORES, DENUNCIAN

Por decisión del delegado estatal del programa y ante la indiferencia de la presidenta de la Junta Municipal de Dzibalchén, Ocelli Pech Uc, fue cerrada de manera repentina la bodega de Bienestar que distribuía fertilizante, lo que deja en el abandono a más de 10 mil productores.

Algunos afectados reportaron que ahora los apoyos serán entregados en Iturbide, lo que obligará a los beneficiarios a pagar fletes, transporte y otros gastos, y denunciaron que este cambio favorece a operadores ligados a Morena, mientras se castiga a quienes dependen directamente del insumo para sostener sus cosechas.

Por temor a represalias, los campesinos pidieron no revelar sus nombres, ante las amenazas de ser “rasurados” del padrón por parte de los representantes del programa, encabezados por el ingeniero Morón Pulido.

Vía: La Neta de Campeche.