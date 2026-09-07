BALEAN A DOS PERSONAS EN EL EJIDO LUNA

Escárcega.- Dos hombres resultaron lesionados por disparos de arma de fuego la noche de ayer domingo en el ejido Luna, donde un hombre fue detenido y una escopeta calibre 20 asegurada.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:46 horas, cuando José Antonio T. P., de 59 años y originario de Candelaria, presuntamente bajo los influjos del alcohol, y sin que hasta el momento se sepa el motivo, agarró su escopeta para disparar contra las víctimas.

Uno de los lesionados fue Yair Eleazar H. C., de 24 años y quien recibió un impacto en el pie izquierdo. El otro, Carlos Miguel J. M., de 19 años, presentó una lesión por perdigón en el costado izquierdo del abdomen.

Elementos de la Policía Municipal detuvieron al presunto responsable y aseguraron el arma, quedando ambos a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.