ASEGURAN MOTOCICLETA MODIFICADA CONDUCIDA POR MENORES DE EDAD EN LA COLONIA 10 DE MAYO

Elementos de la Policía Municipal aseguraron una motocicleta modificada durante un recorrido de vigilancia realizado sobre la calle 33 de la colonia 10 de Mayo, luego de detectar que era conducida a exceso de velocidad por dos menores de edad que además no portaban casco de seguridad.

De manera extraoficial trascendió la sospecha de que la motocicleta podría contar con reporte de robo; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades, por lo que serán las investigaciones las que determinen la procedencia de la unidad.

De acuerdo con el reporte, los agentes solicitaron a los ocupantes detenerse para una inspección preventiva. Al verificar la unidad, los uniformados detectaron que presentaba modificaciones y, al solicitar la documentación correspondiente, los jóvenes reconocieron que no contaban con los documentos en regla para acreditar la legal posesión del vehículo.

Ante esta situación, los menores fueron trasladados a los separos de la corporación policiaca para los procedimientos correspondientes, mientras que la motocicleta fue enviada al corralón de una empresa de grúas. La unidad permanecerá retenida hasta que se acredite su propiedad legal.