SINDICATO ACUSA A PABLO Y A LA ARTEC POR PERMITIR DESPLAZAMIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL

Integrantes del Sindicato de Alijadores 194 y del Sindicato de Autotransporte de Carga y Descarga “16 de Julio” impidieron las operaciones de una unidad de la empresa de paquetería Castores en Ciudad del Carmen y responsabilizaron al alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus y a la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (ARTEC) de permitir que empresas foráneas realicen actividades que, aseguran, corresponden a trabajadores locales.

El secretario general del Sindicato de Alijadores 194, Alonso Medina López, afirmó que la empresa utiliza unidades de gran tamaño para realizar maniobras dentro de la ciudad, pese a que existen transportistas locales con concesiones y permisos para efectuar esos trabajos. Además, señaló que han enviado oficios a diversas autoridades para denunciar la situación, sin obtener respuesta.

Los inconformes acusaron a la ARTEC de no intervenir en un tema que consideran de su competencia, al tratarse de permisos para transporte de carga. También cuestionaron la falta de acciones por parte del Ayuntamiento de Carmen para atender una problemática que, aseguran, afecta directamente a decenas de familias que dependen de estas actividades para llevar sustento a sus hogares.

Medina López sostuvo que los sindicatos cuentan con la documentación legal para realizar las labores de carga y descarga en el municipio y advirtió que la llegada de empresas que operan sin tomar en cuenta a la mano de obra local está provocando la pérdida de fuentes de empleo. Por ello, exigió la instalación de una mesa de diálogo entre la empresa Castores, la ARTEC y las autoridades municipales para buscar una solución al conflicto.