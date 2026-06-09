MULTAS DE HASTA 28 MDP A RESTAURANTEROS DE CAMPECHE QUE NO CUMPLAN CON DISPOSICIONES PARA TRANSMITIR EL MUNDIAL

Los restauranteros de Campeche que planean transmitir partidos de la Copa Mundial de Futbol en sus establecimientos deberán asegurarse de cumplir con las disposiciones legales relacionadas con el uso de marcas e imágenes protegidas o de lo contrario podrían ser acreedores de una sanción que supera las 250 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a multas que podrían alcanzar aproximadamente los 28 millones de pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción y del aforo del establecimiento.

Lo anterior, advirtió el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en la entidad, Rodrigo Bojórquez Ruíz, tras informar que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la autoridad encargada de verificar que los negocios respeten la normatividad vigente durante este tipo de eventos de alta convocatoria.

Explicó que ante ello, Canirac ha informado a los empresarios del sector restaurantero sobre las promociones, imágenes y elementos publicitarios que pueden utilizar sin infringir la ley, además de dar a conocer los esquemas de descuentos gestionados a nivel nacional para facilitar el cumplimiento de los requisitos establecidos por los titulares de los derechos comerciales del evento deportivo.

Bojórquez Ruíz destacó que cada establecimiento deberá analizar el impacto comercial que representa la transmisión de los encuentros mundialistas y actuar dentro del marco legal para evitar sanciones que puedan afectar la operación de sus negocios durante uno de los eventos deportivos con mayor audiencia a nivel internacional.