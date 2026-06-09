MADRE EXIGE AYUDA A DIPUTADOS POR SU HIJO ASESINADO EN YUCATÁN; “LAYDA NO SIRVE PARA NADA NI NOS APOYA”

-Denuncia entrega de placas a camioneta supuestamente robada, lo que es el centro de investigación en el vecino Estado, y pide a la Fiscalía y a Marcela que investiguen

Familiares de joven asesinado en Umán, Yucatán llegaron al Congreso del Estado a pedir ayuda para que el responsable sea castigado, pues, acusó la madre, me tiraron a loca porque tiene un mes y 15 días que hice la petición y no me han respondido, mientras en el otro Estado sólo hay una investigación porque la camioneta que él andaba y cuyas placas le dieron aquí en Campeche durante 2 años, es presuntamente robada.

Y cuestionó: “Por qué la Fiscalía y Marcela Muñoz no investigan dónde dan las facturas falsas, mientras Layda (Sansores) no sirve para nada ni nos apoya”.

Recriminó que los diputados no se preocupen por apoyarla, mientras en el vecino Estado de Yucatán al presunto homicida de su hijo, que tenía 32 años de edad, lo soltaron al otro día de los hechos. “Ayúdenme, soy sólo una vendedora ambulante”, exclamó.

Y de inmediato gritaron de sus familiares: “Queremos justicia, apoyo, no m4t4ron a un animal, sino un ser humano, ¿dónde está el apoyo que se necesita?”.

Luego, revelaron que hasta quieren criminalizar a la pareja del joven por “clonación” del vehículo supuestamente robado, mientras el homicidio lo hacen a un lado, “nos ven a los campechanos como grandes pendejos en Yucatán”, y criticaron a Antonio Jiménez por huir en lugar de darles la cara.