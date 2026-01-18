ADDA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS | Por: Martin Antonio Serrano Arroyo

Hasta hace poco tiempo cuando un funcionario hacía alarde de su falta de ideas, su limitada capacidad para expresarse, su escaso conocimiento laboral, era un descrédito, una vergüenza, era seguro la prontitud en la que caía en el olvido, en el cementerio de los que no pudieron.

Hoy tiene redes sociales para su lucimiento, fotógrafos y hasta presupuesto.

Con Adda Solís, nunca acaba mi capacidad de sorprenderme, hoy anuncia con bombos y platillos el curso que le dio a los que asean el calzado en nuestro parque principal, por Dios, ¿para qué? el texto de su Secretaría de Turismo es para tirarse al suelo de la risa “quienes forman parte fundamental de la imagen y experiencia que vive quien visita nuestra ciudad” con referencia a los boleros, ¿de verdad, estarán los turistas interesados que les limpien el calzado como una experiencia fabulosa? ¿TANTO ruido para 6 sombrillas guinda y unas sillas? uniformados de guinda por supuesto.

Ahí no acaba, disfrutemos este párrafo, “A través de esta capacitación, se impulsa que sean anfitriones del destino, promoviendo con orgullo la riqueza cultural, histórica y turística de Campeche, y contribuyendo a brindar una experiencia auténtica y de calidad a quienes nos visitan” a mí, en cada ocurrencia que no es lo mismo que ESTRATEGIAS, de Solís Peniche, me pone a pensar seriamente si sabe lo que está haciendo y por supuesto que no, basta con leer su texto del 25 de diciembre del 2025, donde dice casi como una súplica “ El turismo somos todos… y por eso quiero escucharte, si pudieras mejorar una cosa de la experiencia turística en Campeche para 2026, ¿Qué sería? Te leo… Caramba y ¿no para eso la pusieron porque sabe que hacer en materia turística? Pues no, no lo sabe, ahora pide auxilio y precisamente por esto mismo, se le ocurre una capacitación para los boleros, estamos en el fondo de la olla, los boleros claro que es gente respetable y hay que tratarlo de esa manera, pero de eso, a que sean “promotores de nuestra riqueza cultural, histórica y turística” es una radiante y maravillosa bobería, por decirlo de una manera amable.

Ir al Aeropuerto de CDMX a pegar carteles y llevar videos del carnaval, ¿Qué con eso?

¿Qué le vamos a dar al turista, lo tendremos de madrugada o bajo el sol horas para que compren un boleto para ver lo que sucede en el foro, o mejor los dejamos detrás de la reja para que vean las comparsas y les dé la brisa más de cerca?

Habla de 5 millones de turistas a México para el asunto del Mundial de Fútbol, entonces, en la rueda de prensa dice: esos .5 millones de turistas y queremos que bajen a Campeche, ¿Qué “bajen”? pues en donde estamos, en el fondo de algo, en el fin del mundo, decir que “bajen” es estar en el fin de algo, porque seguimos pensando que estamos en el suelo?

En la misma conferencia, en su lambisconear quiso nombrar al Secretario de Obras Públicas, Bernhard Rehn y no pudo pronunciar su nombre, se refirió así, Bernhard, como si trompearan en la misma batea.

¿Y que me dicen de su carta a los Reyes Magos? Les pide que, “Campeche siga brillando, que cada visitante se lleve un pedacito de nuestra tierra en el corazón, seguiremos trabajando con ilusión, compromiso y amor por Campeche”

¿Ustedes creen que, con toda esta palabrería hueca, cursilería y ridiculez, vamos a tener turistas?

¿Por qué no tomaron en cuenta a los Franeleros para el curso? no se vale .

Hay quienes como Adda viven en el país de las maravillas.

N.B. Qué bueno que ya dejaron de exponer a los niños al peligro con ese asunto de los niños custodios, estrategia que, por cierto, PARA NADA SIRVIÓ.