EXRECTOR DE LA UAC ES VINCULADO A PROCESO POR NARCOMENUDEO; DEFENSA ACUSA SIEMBRA DE DROGA

• POLICÍA ESTATAL NO APORTÓ LOS VIDEOS DE LAS BODYCAM

El ex rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), José Alberto “A”, su chófer y un colaborador cercano quedaron sujetos a investigación judicial luego de que una juez de Control los vinculó a proceso por delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión simple.

La resolución se emitió pese a que la defensa argumentó la ausencia de datos de prueba fehacientes, en particular los videos de las Bodycam de los tres elementos de la Policía Estatal que participaron en el aseguramiento, ocurrido la mañana del lunes 12 de enero, cuando presuntamente se localizaron 10 dosis de cocaína en el interior de la camioneta en la que viajaban.

Durante la audiencia, la juez no dio valor al señalamiento de la defensa sobre la inexistencia de material videográfico que acreditara la ubicación exacta de la droga, lo que derivó en la vinculación a proceso de los tres implicados.

Como medidas cautelares, José Alberto “A” y los otros dos ex funcionarios deberán presentarse a firmar de manera periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA), además de tener prohibido salir del estado.

El abogado defensor, Edwin Trejo, sostuvo que al no existir evidencia contundente que demuestre que los narcóticos se encontraban en el portavasos del vehículo, como se afirmó en el parte policial, se fortalece la versión de que la droga fue sembrada por los propios agentes estatales.

Asimismo, anunció que promoverán un amparo indirecto en contra de la vinculación a proceso, al considerar que la resolución carece de sustento probatorio suficiente y fue emitida durante la continuación de la audiencia inicial.