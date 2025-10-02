OPINIÓN: LA OTRA CARA

Por: Hubert Carrera Palí

Cobacam y sindicato coludidos con el sello de la corrupción.

La fiscalía general del Estado (FGE) turnó a la Fiscalía Anticorrupción (FA) la denuncia que interpuso el secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Campeche (Sitcobacam) Nicolás Guzmán Vásquez en contra de Ana Isabel May Cardeñas, César González David y Gabriel Abarca Villamonte, secretaria general del sindicato, director general del Cobacam y abogado, patrono-litigante, respectivamente, por ciertos hechos de carácter delictuosos.

Es un grito a voces, que por cierto, hemos venido consignando puntualmente y a cada momento, que en el Colegio de Bachilleres de Campeche (Cobacam) se privilegia la corrupción, los intereses perversos en los que encuentran confabulados la dirección general, el sindicato Unico de Trabajadores (Sutcobacam) y el despacho del abogado laborista Gabriel Abarca Villamonte en su calidad de representante legal del patrón y el sindicato, lo que contraviene a los intereses más elementales y éticos de la praxis del derecho laboral.

La llaga en el dedo se ulceró recientemente luego de la firma de la renovación del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) del que fue excluido y desterrado el Sitcobacam, sin los beneficios legales a los que tienen derecho por ley todo maestro y empleado del Cobacam. (#FamiliaCOBACAM)

Más allá de todo esto, se presenta un grave conflicto de intereses laborales con el despacho de abogados de Gabriel Abarca Villamonte, quien desde tiempo atrás presta sus servicios profesionales al sindicato y al patrón a la vez representado en este caso por el Cobacam y/o César González David, o sea, el litigante le sirve a dios y al diablo a la vez.

El abogado Gabriel Abarca Villamonte está plenamente identificado y hasta se le asocia con el asesor jurídico del gobierno del estado, así como con la jueza del juzgado laboral del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Claudia Yadira Martín Castillo. (#GobiernoDeTodos)

Para el licenciado Nicolás Guzmán, secretario general del Sitcobacam está claro a quienes se está enfrentado y con valentía ratifica que no tiene temor alguno: “vamos a terminar de fondo con la corrupción, el monopolio, la injusticia, la inequidad y la opacidad; basta de trabajadores sometidos y amedrentados”, sentenció el jueves pasado a las puertas de la fiscalía del estado.

Es inconcebible, es corrupción y está fuera de toda ética, que las plazas se asignen por amiguismo, compadrazgo, favoritismo o lambisconería, cuando existen trabajadores y maestros que por antigüedad les corresponden, que llevan muchos años esperando garantizar su permanencia y estabilidad económica en el trabajo con una plaza que por derecho les corresponde.

Es inaudito y fuera de toda ética profesional que el abogado Gabriel Abarca cobre sus servicios con el salario de los trabajadores sindicalizados, pero a la vez sea también quien protege al patrón de cualquier inconformidad o manifestación sindical que está dentro de la ley, y más cuando la secretaria general del Sutcobacam, Isabel May Cardeñas, les da la espalda cuando más la necesitan.

Tienen atemorizados a los trabajadores con despedirlos cuando no se alinean a los nefastos intereses del sindicato o de la dirección general; incluso, los obligan a asistir a eventos políticos de Morena, aseguró Guzmán Vásquez.

Hay mucho dinero de por medio que desaparece misteriosamente y plazas que se entregan al mejor postor, pero nadie se había atrevido a denunciar estos atropellos y hechos de corrupción.

Ojalá y la Fiscalía Anticorrupción (FA) haga su tarea y deje de favorecer a los funcionarios de este gobierno buscando chivos expiatorios del pasado para perseguirlos y privarlos de su libertad. Esperemos que no siga el mismo desagradable ejemplo de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado (@SECONTCampeche) que solo sigue instrucciones de la Secretaría de Gobierno para proteger a delincuentes criminales disfrazados de flamantes funcionarios.

Bien por Nicolás Guzmán al dejar un importante precedente con esta denuncia; que se atreve a tomar al toro por los cuernos denunciando todas estas tropelías cometidas por gente nefasta carente de escrúpulos y sobre todo de principios éticos como el Sr. Abarca.