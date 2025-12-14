A PARTIR DEL 9 DE ENERO PRÓXIMO HAY QUE REGISTRAR LA LÍNEA CELULAR Y EL SIM… O NO SE TENDRÁ SERVICIO, ADVIERTEN

En un video difundido en sus redes sociales, el experto en contenidos tecnológicos sobre regulaciones en telecomunicaciones, Javier Matuk, destacó que a partir del próximo 9 de enero hay que registrar la línea celular para tener servicio, por lo cual ya no se podrá comprar un SIM en una tienda de conveniencia y activarla, pues primero habrá que registrarlo.

A su publicación anexó el siguiente texto: “La ley es la ley y a partir del 9 de enero tendrás que registrar tu línea celular con INE, pasaporte o CURP, y si eres persona moral con el RFC, de lo contario, dejará de funcionar. ¿Qué te parece?”.