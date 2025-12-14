domingo, diciembre 14, 2025
Lo último:
Nacionales

A PARTIR DEL 9 DE ENERO PRÓXIMO HAY QUE REGISTRAR LA LÍNEA CELULAR Y EL SIM… O NO SE TENDRÁ SERVICIO, ADVIERTEN

En un video difundido en sus redes sociales, el experto en contenidos tecnológicos sobre regulaciones en telecomunicaciones, Javier Matuk, destacó que a partir del próximo 9 de enero hay que registrar la línea celular para tener servicio, por lo cual ya no se podrá comprar un SIM en una tienda de conveniencia y activarla, pues primero habrá que registrarlo.
A su publicación anexó el siguiente texto: “La ley es la ley y a partir del 9 de enero tendrás que registrar tu línea celular con INE, pasaporte o CURP, y si eres persona moral con el RFC, de lo contario, dejará de funcionar. ¿Qué te parece?”.

También te puede gustar

APRUEBAN LEY DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA QUE INCLUYE ACCESO A BASES PRIVADAS DE DATOS; LA OPOSICIÓN LA LLAMA ESPIONAJE

¡OFICIAL! CICLO ESCOLAR 2025-2026 INICIARÁ EL 1 SEPTIEMBRE Y TERMINARÁ EL 15 JULIO

MÁS DE 11.5 MILLONES DE PEREGRINOS LLEGAN A LA BASÍLICA DE GUADALUPE PARA HONRAR A LA MORENITA DEL TEPEYAC

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *