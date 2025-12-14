EXPEDIENTE | DERROCHE Y CORRUPCIÓN EN COMUNICACIÓN SOCIAL

La propuesta del diputado y coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso, Pedro Armentía López, para reducir los gastos destinados a la propaganda gubernamental y a la difusión de la imagen de la gobernadora Layda Sansores, está plenamente justificada. En cuatro años han derrochado más de 628 millones de pesos, y para 2026 pretenden erogar 130 millones de pesos más.

En total se estarían canalizando tanto a la Unidad de Comunicación Social (UCS), como al Sistema de Radio y Televisión de Campeche (TRC), alrededor de 758 millones de pesos, que constituyen poco más del 75 por ciento de la deuda de mil millones de pesos que pretende contratar el Gobierno de la señora Sansores.

Si la principal motivación para endeudar por 20 años a los campechanos es que se trata de “inversión productiva”, habría que preguntarle a Walther David Patrón Bacab, titular de la UCS, y a Raúl Sales Heredia, director de TRC, qué es lo que han producido en estos cuatro años y exactamente en qué se ha beneficiado al pueblo campechano. Han generado nuevos ricos, de eso no queda duda, como veremos más adelante.

Por lo pronto, la propuesta del diputado Armentía, que han causado tanto escozor y prurito en las instancias gubernamentales, tiene mucha razón de ser y de someterse a una consulta popular, obtendría un respaldo abrumador.

Según el diputado Armentía, el gasto público en Campeche presenta distorsión y duplicidad dentro del área de Comunicación Social, ya que el presupuesto de la Unidad de Comunicación Social y del Sistema de Radio y Televisión de Campeche se incrementó sin responder a la realidad económica del estado.

Por ello planteó eliminar la UCS tal como funciona actualmente y regresar al modelo previo a 2022, cuando cada dependencia administraba su propio presupuesto de difusión. Propuso que el capítulo 1000, correspondiente a nómina, migre al Sistema de TRC para consolidar una sola estrategia estatal de comunicación y generar ajustes presupuestales.

Detalló que desde 2021 existen dos estructuras operativas y dos plataformas de difusión que generan duplicidad de funciones, situación que la Ley de Disciplina Financiera obliga a corregir ante el escenario proyectado para 2026.

Armentía López recordó que en 2022 todos los recursos se concentraron en una sola bolsa administrada por la UCS, lo que provocó un aumento constante del gasto. Precisó que la UCS ha recibido 256 millones de pesos y TRC 372 millones desde 2022, sumando 628 millones destinados a comunicación. Para 2026 se proyectan 130 millones entre ambas áreas, pero su iniciativa busca que solo 14 millones —nómina— pasen a TRC y se produzca un ahorro de 32 millones de pesos en beneficio de la ciudadanía.

Que nadie se extrañe si los paleros y matraqueros al servicio del régimen salen a despotricar contra esa propuesta. Tienen que defender las migajas que les arrojan para que puedan cumplir con su función de aplaudidores del régimen y sicarios contra los adversarios.

Porque la realidad es que quienes se llevan la gran bolsa del presupuesto de Comunicación Social, son los que perciben altos honorarios también como servidores públicos.

Por ejemplo, Walther David Patrón Bacab, quien percibe al mes un sueldo de alrededor de 84 mil pesos, se da el lujo de facturar otros 450 mil pesos a través de páginas que maneja su tía Nelly Bacab Duarte, entre las cuales se encuentran Campeche Central, CPE News, Top Campeche, Ah Kin Pech News, U Jaajil La Verdad, Noticias Espectaculares, Campeche Digital MX y Secretaría de Memes. Hay documentos que muestran que la tía de Walther cobra al menos cuatro millones de pesos al año.

Otro de los beneficiarios es Juan Manuel Herrera Real, comadre de la gobernadora y director de vinculación de la Unidad de Comunicación Social, con un sueldo mensual de 64 mil pesos, e ingresos por 150 mil pesos que factura con la razón social de “Vision Sur” que “dirige” su suegra Elizabeth Chan.

Esta página digital, se ha convertido en la plataforma desde donde Juan Herrera lanza ataques directos contra gente cercana a la gobernadora, entre ellas la secretaria de Gobierno Elisa María Hernández Romero, a quien califica como “vándala”.

También se mofa a placer de Gerardo Sánchez Sansores y de su jefe Walther Patrón, y ha convertido a su paginita de escasos seguidores, en el medio de promoción de la candidatura de Pablo Gutiérrez Lazarus. A Juanito ya le gustó comer con manteca y disponer de efectivo para atender a sus mancebos.

Hay otros beneficiarios del multimillonario presupuesto asignado a Comunicación Social, entre ellos Gerardo Sánchez Sansores, quien también maneja varias páginas digitales que le facturan al Gobierno.

Y si la justificación para disponer de esos multimillonarios presupuestos es promover la imagen de la gobernadora Sansores, habrá que recordarles que sus calificaciones mensuales van de mal en peor, que el repudio del pueblo hacia su figura aumenta más todos los días, y que no pueden difundir acciones de Gobierno por la sencilla razón de que no existen.

Así que ¿para qué gastar tanto dinero en cosas inútiles? Los diputados tienen la última palabra.