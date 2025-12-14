TRUMP ADVIERTE QUE ATAQUES TERRESTRES EN VENEZUELA “EMPEZARÁN A SUCEDER”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes que los ataques por tierra en Venezuela “van a empezar a suceder”, al señalar que su gobierno no permitirá que organizaciones criminales sigan afectando a la sociedad estadounidense. Durante sus declaraciones, afirmó que esta estrategia sería más sencilla de ejecutar y formaría parte de una respuesta directa contra quienes, dijo, introducen drogas y provocan violencia.

Trump sostuvo que estas acciones no se limitan únicamente a Venezuela, sino que estarían dirigidas contra personas a las que calificó como responsables de dañar a familias y jóvenes en Estados Unidos. Al ser cuestionado sobre si existe alguna forma de evitar posibles operaciones terrestres, el mandatario evitó ofrecer detalles adicionales. Ante estas declaraciones, CNN informó que solicitó una aclaración oficial a la Casa Blanca sobre el alcance y el significado de los dichos del presidente.

Fuente: CNN Español.