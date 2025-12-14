LORETO VERDEJO VILLACIS: EL FISCAL DEL “YA MÉRITO” | Por: Enrique Arellano

En Campeche hay un fiscal anticorrupción que vive del anuncio eterno. Loreto Verdejo Villacis vuelve a escena, ahora en entrevista “a modo”, para decir —otra vez— que ya casi desaforan al senador Alejandro Moreno Cárdenas. El problema no es lo que dice, sino todo lo que convenientemente calla.

Lo que no explicó el fiscal es que, en diversas resoluciones de amparo emitidas por tribunales federales, se han señalado abusos reiterados de la fiscalía contra el exgobernador. Los jueces han hablado de violaciones al debido proceso, violaciones a derechos humanos, siembra de evidencia, tortura a testigos y diligencias ministeriales fabricadas. No es narrativa política: está escrito en resoluciones judiciales.

Por eso, cada vez con más fuerza, se sostiene que esto no es combate a la corrupción, sino persecución política desde el poder, con el aval de la gobernadora Layda Sansores Sanromán. La selectividad es evidente: mientras ciertos expedientes se empujan con espectacularidad mediática, otros casos de corrupción de la actual administración simplemente no se investigan o se archivan.

Y si había dudas, en la Cámara de Diputados federal el desempeño del fiscal no ha sido precisamente brillante. Pruebas endebles, argumentos frágiles, expedientes que parecen existir solo en el país del nunca jamás.

Después de cinco años, la historia es la misma: promesas, filtraciones, entrevistas complacientes y una eterna “fábrica de chocolates” que nunca llega a sentencia firme. Están desesperados. Al tiempo.