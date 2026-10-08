VENTAJA DE CASI 5 PUNTOS DE ELISEO FERNÁNDEZ SOBRE PABLO GUTIÉRREZ RUMBO A LA GUBERNATURA: ENCUESTADORA METRIK

De acuerdo con la encuesta de Metrik, publicada el 8 de octubre de 2026, el exalcalde emecista de Campeche, Eliseo Fernández Montúfar, va a la cabeza en la carrera hacia la gubernatura con el 34.26 por ciento de las preferencias ciudadanas, dejando en segundo lugar al morenista Pablo Gutiérrez Lazarus, quien obtuvo el 29.65 por ciento de apoyo.

La pregunta planteada a los encuestados fue: “De las siguientes opciones, ¿por cuál candidato/a votaría para el cargo de gobernador/a de Campeche?”.

En tercer lugar aparece el priista Christian Castro, con el 11.62 por ciento, seguido por la panista Nelly Márquez, quien obtuvo el 8.13 por ciento.