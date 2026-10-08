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SIN REPORTES DE MEDICINAS ADULTERADAS Y CLONADAS SEÑALADAS POR LA COFEPRIS: ORLANDO ALVARADO

San Francisco de Campeche.- Hasta el momento no se tienen reportes de detección de medicinas adulteradas y clonadas, señaladas en la alerta sanitaria emitida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), informó el secretario de Salud de Campeche, Orlando Alvarado Rivadeneyra.

Confirmó que la alerta sanitaria de la Cofepris es por la adulteración del medicamento antigripal ADerogyl® y la clonación de los medicamentos DARZALEX™ y Simponi®.

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