jueves, octubre 8, 2026
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CAMPECHE NECESITA RESULTADOS EN SEGURIDAD: CHRISTIAN CASTRO; ENTREGA A GARCÍA HARFUCH DOCUMENTO CON TEMAS PRIORITARIOS

El diputado federal priista Christian Castro Bello dio a conocer en sus redes sociales que, durante la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo), le entregó un documento con temas prioritarios para Campeche.

“Nuestro estado necesita atención inmediata, coordinación real y resultados”, recalcó el legislador, en clara referencia al clima de inseguridad que prevalece en la entidad campechana.

“Seguiremos alzando la voz por México y Campeche”, finalizó.

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