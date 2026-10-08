CAMPECHE NECESITA RESULTADOS EN SEGURIDAD: CHRISTIAN CASTRO; ENTREGA A GARCÍA HARFUCH DOCUMENTO CON TEMAS PRIORITARIOS

El diputado federal priista Christian Castro Bello dio a conocer en sus redes sociales que, durante la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo), le entregó un documento con temas prioritarios para Campeche.

“Nuestro estado necesita atención inmediata, coordinación real y resultados”, recalcó el legislador, en clara referencia al clima de inseguridad que prevalece en la entidad campechana.

“Seguiremos alzando la voz por México y Campeche”, finalizó.