ELISEO FERNÁNDEZ SIGUE FIRME PARA 2027; NO TIENE IMPEDIMENTO PARA COMPETIR: PAUL ARCE

-“Hemos ganado” las batallas legales contra el Gobierno”

Paúl Arce Ontiveros, presidente del Comité Directivo Estatal de Movimiento Ciudadano en Campeche, afirmó que Eliseo Fernández Montúfar no tiene impedimento para competir en el próximo proceso electoral, y denunció una estrategia de persecución política por parte del Gobierno Estatal.

Y aseveró: “Van 5 años con esa estrategia de mentiras, de denunciaciones, de crear carpetas en contra de la oposición. Después de tantos años en el Gobierno, al no tener resultados, lo único que les quedaba era un tema de persecución a la oposición, armar carpetas, inventarlas, porque así ha sido”.

El dirigente señaló que las carpetas han sido desestimadas en instancias judiciales. “Durante estos 5 años ha sido ese patrón, y al final se ha comprobado en muchas carpetas que ya se cerraron, que ni siquiera avanzaron, no procedieron, porque son mentiras. Una carpeta basada en mentiras simplemente no puede proceder, y se ha llegado hasta la última instancia y ahí se ha demostrado quién tiene la razón”, sostuvo.

De las declaraciones de la gobernadora Layda Sansores en el Martes del Jaguar, donde mencionó 3 denuncias pendientes contra Fernández Montúfar, incluida una por daño moral con un pago de un millón de pesos, Arce Ontiveros respondió: “Ella puede decir lo que quiera, hoy tiene las instancias gubernamentales del Estado para decir, crear, inventar, procesar lo que sea, pero nosotros hemos llevado cualquier denuncia a las instancias correspondientes y ganado”.

El líder de MC calificó las acusaciones como un intento desesperado porque su candidato no levanta. “Es buscar que alguien cercano a ella pueda quedar en el Gobierno del Estado pero la gente ya sabe de qué se trata, ya sabe que es un Gobierno lleno de mentiras y falacias”, afirmó.

Del contexto electoral, Arce Ontiveros aseguró que la oposición está fortalecida. “Ellos saben que ninguno de sus candidatos levanta. Son candidatos impuestos, que no ha pedido la gente ni la militancia, y teniendo un Gobierno fracasado y nulos resultados, nadie confía en ellos y cualquier candidato que pongan simplemente no levanta”, expresó.

Respecto a si Fernández Montúfar está firme para la candidatura a la gubernatura, Arce Ontiveros respondió: “Al día de hoy no tiene un impedimento para competir. Lo que nos dice la gente en la calle es que quieren que Eliseo Fernández compita, y ya no se trata sólo de la ciudadanía, sino que algunos partidos políticos ya están empujando que él encabece este movimiento. Ya no se trata de lo que diga Paul, el dirigente, sino de lo que dice la gente”.

El dirigente advirtió que la persecución contra la oposición continuará. “De aquí hasta que inicie la campaña va a seguir, inventando de todo del señor Eliseo Fernández, de Biby Rabelo, de un servidor, de los diputados, sabemos el patrón que utiliza Morena, pero lo que más me preocupa es el uso de recursos públicos para ese fin, en lugar de resolver los problemas de Campeche”, afirmó.