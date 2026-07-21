martes, julio 21, 2026
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VA LA 4T POR CONTROL DE TECNOLOGÍAS Y REDES SOCIALES EN LAS ESCUELAS; LA SEP ALISTA INICIATIVA

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, anunció el desarrollo de una iniciativa para normar el uso de dispositivos tecnológicos y plataformas digitales al interior de los planteles educativos.

El funcionario argumentó que hay riesgos con el acceso sin regulación a edades tempranas, y enfatizó la necesidad de garantizar entornos virtuales seguros y más sanos durante las etapas formativas de los estudiantes.

La discusión nacional será amplia y profunda con padres de familia, maestros, directivos y especialistas, que abarque desde el derecho de acceso a la conectividad hasta el uso consciente y la apropiación efectiva de las nuevas tecnologías, agregó Mario Delgado.

Y justificó: “No es demonizar, sino entender las condiciones en que estos dispositivos se integran a la vida de niñas, niños y adolescentes y las consecuencias en su desarrollo”.

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