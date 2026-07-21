HARTOS DE APAGONES, VECINOS DE LA COLONIA REVOLUCIÓN ENCARAN A TRABAJADORES DE LA CFE PARA EXIGIR SOLUCIÓN DEFINITIVA

-Si en los próximos días no hay atención a su demanda, emprenderán otras medidas de presión

Escárcega.- La noche de ayer lunes 20 de julio, vecinos de la colonia Revolución encararon a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que realizaban labores en el sector, para exigirles solución definitiva a las constantes fallas en el suministro eléctrico que, denunciaron, padecen desde hace mucho tiempo.

Los inconformes señalaron que los apagones y las variaciones en el voltaje son frecuentes, lo que causa desperfectos o daña refrigeradores, ventiladores, aires acondicionados y otros aparatos electrodomésticos, sin que hasta el momento exista respuesta efectiva de la empresa.

Molestos, manifestaron al personal de la CFE que ya no están dispuestos a seguir soportando interrupciones constantes del servicio, sobre todo en temporada de altas temperaturas, cuando permanecer sin energía eléctrica representa un serio problema para las familias.

“Ya estamos cansados. Cada que llueve, hace calor o incluso sin motivo alguno, se va la luz. A veces tardamos horas y hasta días sin servicio. No queremos más reparaciones temporales, sino solución definitiva”, expresó una vecina.

Los usuarios hicieron un llamado al superintendente de la CFE en Escárcega a que realice una revisión integral de la red eléctrica, y dé mantenimiento o sustituya transformadores y líneas obsoletas.

Finalmente, advirtieron que, si no obtienen una respuesta favorable en los próximos días, emprenderían otras medidas de presión para exigir que se garantice un servicio eléctrico eficiente y de calidad.