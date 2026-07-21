martes, julio 21, 2026
Lo último:
Locales

¡INSEGURIDAD GALOPANTE! A 300 METROS DE LA SPSC, LADRÓN ROBA TRES VECES EL MISMO NEGOCIO

San Francisco de Campeche.- Ante la nula vigilancia policíaca en la capital campechana, solitario ladrón regresó en dos ocasiones más a robar al local “Kiosco, tortas y minis”, ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas, a menos de 300 metros de las instalaciones de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) y frente al Hospital General de Especialidades “Dr. Javier Buenfil Osorio”.

El delincuente, que vestía bermudas, tenis y camisa de mangas largas y portaba gorra, se llevó mercancía y productos con los que preparan la comida rápida, luego de forzar la cerradura de la cortina metálica.

También te puede gustar

Del 5 al 12 de noviembre aplicarán examen para evaluar clases a distancia

¡Alerta! En campeche detectan en Yucatán rabia en humano

Buscan prohibir uso de la pirotecnia en Campeche

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *