¡INSEGURIDAD GALOPANTE! A 300 METROS DE LA SPSC, LADRÓN ROBA TRES VECES EL MISMO NEGOCIO

San Francisco de Campeche.- Ante la nula vigilancia policíaca en la capital campechana, solitario ladrón regresó en dos ocasiones más a robar al local “Kiosco, tortas y minis”, ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas, a menos de 300 metros de las instalaciones de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) y frente al Hospital General de Especialidades “Dr. Javier Buenfil Osorio”.

El delincuente, que vestía bermudas, tenis y camisa de mangas largas y portaba gorra, se llevó mercancía y productos con los que preparan la comida rápida, luego de forzar la cerradura de la cortina metálica.