VACACIONES DE TERROR

Realmente que estamos en un momento crítico y no se ve en el horizonte alguna salida en lo inmediato, así que no nos queda más remedio que aguantar.

Don Memín llegó a la reunión vespertina con sus amigos de tertulia seriamente preocupado. Jamás, en toda su vida, que ya se acercaba al medio siglo, había atestiguado una temporada vacacional tan, pero tan mala como la actual. “No hay turistas ni nacionales ni extranjeros, los hoteles están semivacíos al igual que los restaurantes, los tranvías ya se parecen al Tren Ligero porque no se les sube nadie y los prestadores de servicios andamos por las calles de la amargura” se quejó.

–“Es una muestra más del rotundo fracaso del Gobierno de la Tía, sentenció doña Chela. No hay planeación, no hay reuniones de evaluación, no hay seguimiento de los planes y proyectos, y así lógicamente que los resultados van a ser negativos. Nunca se presentó el programa vacacional de verano ni informaron qué acciones habían implementado para atraer turistas. Con decirles que ni siquiera hay promociones para que la gente vaya a Playa Bonita y los negocios que ahí se encuentran se las están viendo negras”.

–“Yo esperaba que la tan mentada visita del influencer conocido como MrBeast ya iba a empezar a rendir frutos, comentó quisquilloso el poeta Casimiro. Con eso de que tiene más de 508 millones de seguidores en You Tube, más de 129 millones en Tik Tok, 34.8 millones en X y 87 millones en Instagram, lo deseable sería que por lo menos llegaran 10 mil o 20 mil visitantes de Inglaterra o de Europa, pero no. No hay nada, los principales sitios turísticos de la entidad están vacíos y el sector está prácticamente en quiebra”.

–“No creo exagerar, apuntó don Julián, si califico a este periodo como las ‘vacaciones del terror’, porque de verdad que es de lo peor que ha ocurrido en los últimos años. Es cierto que por la feria de la Isla de Tris, los hoteleros de esa ciudad han podido recuperar algo de lo que perdieron en el año, pero en el resto del Estado las cosas sí están color de hormiga” apuntó.

–“Si a eso le anotas que por la caída en la economía, el consumo se ha reducido hasta lo básico, imagínense que para mucha gente acudir a bolearse los zapatos ya es un lujo, y prefieren ahorrar ese dinero para la comida o cualquier situación de emergencia, comentó agobiado don Memín. Realmente que estamos en un momento crítico y no se ve en el horizonte alguna salida en lo inmediato, así que no nos queda más remedio que aguantar”.

–“Bueno, le corrigió su comadre doña Chela. Ya sabemos que la crisis es solamente para los que estamos jodidos, ya que la Tía gobernanta está preparando sus maletas para irse de vacaciones a Europa. A ella no le importa que los ciudadanos enfrenten estos problemas económicos, tampoco le interesa que su gabinete no haya logrado atraer turistas, ni que a ella se le atribuya la crítica situación que enfrente la entidad. Ella se irá de vacaciones y que los demás vean cómo le hacen. Así de irresponsable ha sido, es y seguirá siendo” lamentó.