MORENA Y ALIADOS CONSUMAN INICIATIVA PARA DARLE A LAYDA EL CONTROL DE BIENES ASEGURADOS O SUJETOS A EXTINCIÓN DE DOMINIO

San Francisco de Campeche.- Como era de esperarse, la mayoría de los diputados de Morena y aliados aprobaron la iniciativa para que la gobernadora Layda Sansores tenga el control de bienes asegurados o sujetos a extinción de dominio y la adecuación del Código Penal.

Así, con 22 votos a favor y 13 en contra, se dio luz verde para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para la administración de bienes asegurados, abandonados o decomisados y de bienes declarados extintos y de sanciones económicas por hechos de corrupción.

El argumento oficialista es que habrá mayor certeza y transparencia al manejo de los bienes que, conforme a la ley, pasan a favor del Estado.

Además, incorpora herramientas como las subastas electrónicas cuando corresponda y fortalece las atribuciones de la Unidad para Devolver a Campeche lo Robado (Undecar), para hacer más eficiente y transparente su gestión.